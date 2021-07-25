Карен Хачанов вышел во второй круг олимпийского турнира

Все-таки прав был Даниил Медведев, накануне рассуждавший о сложных погодных условиях и просивший перенести игры на более позднее время. Когда Хачанов и Нишиока появились на корт, столбик термометра перевалил за отметку +32. В таких условиях почти нереально было просто сидеть на трибуне, не то что играть.

Возможно, именно изнуряющий зной помешал Карену проявить себя в первом сете, оставшийся за соперником. После перерыва Хачанов прибавил и в последующих двух партиях не оставил Нишиоке никаких шансов - 6:1, 6:2.

Отметим, что сегодня свой первый матч в одиночном турнире проведет Андрей Рублев: его оппонентом будет еще один представитель Японии Кэй Нишикори.