Карен Хачанов вышел во второй круг олимпийского турнира
Все-таки прав был Даниил Медведев, накануне рассуждавший о сложных погодных условиях и просивший перенести игры на более позднее время. Когда Хачанов и Нишиока появились на корт, столбик термометра перевалил за отметку +32. В таких условиях почти нереально было просто сидеть на трибуне, не то что играть.
Возможно, именно изнуряющий зной помешал Карену проявить себя в первом сете, оставшийся за соперником. После перерыва Хачанов прибавил и в последующих двух партиях не оставил Нишиоке никаких шансов - 6:1, 6:2.
Отметим, что сегодня свой первый матч в одиночном турнире проведет Андрей Рублев: его оппонентом будет еще один представитель Японии Кэй Нишикори.
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