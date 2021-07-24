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Идет  день олимпиады
24.07.2021 10:56
Рубрика: Спорт

Российский теннисист Карацев назвал своей мечтой победу на Олимпиаде

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Российский теннисист Аслан Карацев после победы на старте олимпийского теннисного турнира над Томми Полом из США рассказал о том, насколько важно для него участвовать в Играх.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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В субботу Карацев переиграл Пола в двух сетах и в матче второго круга сыграет с французом Жереми Шарди.

"Первый матч первой для меня Олимпиады - это в любом случае непросто. Был напряженный матч, но я справился с нервами, начал играть в достаточно хороший теннис. Рано его "брейканул" в первом сете, то же самое получилось и во втором, и это дало мне преимущество", - цитирует игрока РИА Новости.

Карацев отметил, что по ходу матча очень сильно ощущалась жара, но он старался не думать об этом. При этом теннисист добавил, что проведенный сбор на Сахалине очень помог адаптироваться к часовому поясу и климату.

Относительно своих перспектив на турнире Карацев не говорит, он старается выходить на корт и играть на победу. Но само участие в Играх в Токио спортсмен назвал для себя настоящим событием. "Для некоторых Олимпиада неважна, не знаю почему. Для меня Олимпиада - это престижно", - отметил Карацев. И добавил: "Победа на Олимпиаде - мечта".

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