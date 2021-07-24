Медведев выиграл в первом матче в карьере на Олимпиаде
В первом же гейме стартового сета Медведев сделал брейк и получил большое преимущество. До конца партии россиянин не дал сопернику возможности взять чужую подачу и спокойно выиграл - 6:4. Во втором сете Бублик вел 3:0, но Даниил не только догнал его, но и победил на тай-брейке - 7:6.
Отметим, что Медведев, занимающий второе место в рейтинге ATP, впервые в карьере выступает на Олимпиаде. Его следующим оппонентом станет либо Сумит Нагал (Индия), либо еще один спортсмен из Казахстана Денис Истомин.
Чуть ранее россиянка Анастасия Павлюченкова крупно обыграла итальянку Сару Эррани в первом круге женского турнира в Токио - 6:0, 6:1.
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