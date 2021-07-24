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Идет  день олимпиады
24.07.2021 08:25
Рубрика: Спорт

Медведев выиграл в первом матче в карьере на Олимпиаде

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг олимпийского турнира в Токио, обыграв в двух сетах представителя Казахстана Александра Бублика - 6:4, 7:6.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В первом же гейме стартового сета Медведев сделал брейк и получил большое преимущество. До конца партии россиянин не дал сопернику возможности взять чужую подачу и спокойно выиграл - 6:4. Во втором сете Бублик вел 3:0, но Даниил не только догнал его, но и победил на тай-брейке - 7:6.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Теннис на Олимпиаде в Токио

Отметим, что Медведев, занимающий второе место в рейтинге ATP, впервые в карьере выступает на Олимпиаде. Его следующим оппонентом станет либо Сумит Нагал (Индия), либо еще один спортсмен из Казахстана Денис Истомин.

Чуть ранее россиянка Анастасия Павлюченкова крупно обыграла итальянку Сару Эррани в первом круге женского турнира в Токио - 6:0, 6:1.

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