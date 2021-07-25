25.07.2021 05:48
Рубрика: Спорт
Сборная России выиграла первое золото Олимпиады в Токио
Россиянка Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпийских игр в Токио. В воскресенье она победила в соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.
Призеры соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио (слева направо): Антоанета Костадинова (Болгария) - серебряная медаль, Виталина Бацарашкина (Россия) - золотая медаль, Цзян Жансинь (КНР) - бронзовая медаль Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Бацарашкина по итогам квалификации показала третий результат. В финале россиянка, являющаяся серебряным призером Игр-2016, сумела опередить всех соперниц набрав 240,3 балла. Это новый олимпийский рекорд.
На втором месте представительница Болгарии Антоанета Костадинова - 239,4 балла. Третий результат показала Цзян Жаньсинь из Китая - 218,0.
Бацарашкина принесла в копилку сборной России первое золото Игр в Токио.
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