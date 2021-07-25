Бацарашкина вышла в финал Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета
Россиянка Виталина Бацарашкина вышла в финал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио. В квалификации она набрала 582 очка и заняла третье место.
Россиянка Маргарита Черноусова заняла 35-е место и в финал не квалифицировалась. Финал соревнований состоится в воскресенье, начало в 05:15 мск. В нем выступят восемь спортсменок.
Бацарашкина является серебряным призером Олимпиады 2016 года. В ее активе также золото, серебро и бронза чемпионата мира 2018 года, победа на Европейских играх 2019 года, пишет ТАСС.
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