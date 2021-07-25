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Идет  день олимпиады
25.07.2021 03:55
Рубрика: Спорт

Салуквадзе стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпийских играх

Нино Салуквадзе. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Нино Салуквадзе. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Нино Салуквадзе. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Представительница Грузии Нино Салуквадзе стала первой женщиной, принявшей участие в девяти Олимпийских играх. В воскресенье на Олимпиаде в Токио спортсменка выступает в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Салуквадзе 52 года, она является золотым и серебряным призером Олимпиады 1988 года в Сеуле. На ее счету также бронза Игр 2008 года, пишет ТАСС.

Отметим, что по восемь раз в Олимпийских играх приняли участие Йозефа Идем (гребля на байдарках), выступавшая за ФРГ и Италию, а также представительница Канады Лесли Томпсон (академическая гребля).

Напомним, накануне Анастасия Галашина стала первой российской медалисткой на Олимпиаде-2020 в Токио. 24-летняя спортсменка завоевала "серебро" в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Тхэквондист Михаил Артамонов выиграл бронзовую медаль.

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