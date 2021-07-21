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21.07.2021 03:37
Рубрика: Спорт

При удачном раскладе Россия сможет попасть в первую тройку медального зачета Олимпиады

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Неделя № 163(8514)
На предыдущей Олимпиаде-2016 Россия завоевала 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых наград. Это позволило занять 4-е место в медальном зачете. Впереди оказались США (46 + 37 + 38), Великобритания (27 + 23 + 17) и Китай (26 + 18 + 26).
В пляжном волейболе у нашей страны сразу три боеспособные пары. Фото: РИА Новости www.ria.ru В пляжном волейболе у нашей страны сразу три боеспособные пары. Фото: РИА Новости www.ria.ru
В пляжном волейболе у нашей страны сразу три боеспособные пары. Фото: РИА Новости www.ria.ru

В Токио основной расклад сил сохранится, но будут и нюансы. Во времена пандемии у многих атлетов возникли объективные сложности в подготовке. И поэтому, на наш взгляд, Россия при удачном стечении обстоятельств и спортивном везении вполне может рассчитывать на место в первой тройке итоговой таблицы наград.

Чего ждать от игровиков

Фото: Михаил Синицын/РГ
Как спортсменам живется в Токио перед стартом Олимпиады

Командные виды по интересу болельщиков превосходят многие другие виды. Наибольшие ожидания от женской гандбольной сборной, ведь пять лет назад команда завоевала "золото" в Бразилии. Хорошие перспективы у ватерполисток.

Обнадеживающим будет выглядеть турнир по новой дисциплине "баскетбол 3х3". Здесь наша женская команда явно посильнее мужской. В волейболе сражаемся на двух фронтах - на паркете в залах и на песке на открытом воздухе. В "классике" мужская сборная явно сильнее женской. У пляжников перспективы как никогда радужные. На песке в Токио выступят три наши пары. Причем Вячеслав Красильников и Олег Стояновский - действующие чемпионы мира.

Многострадальные легкоатлеты

В легкой атлетике по решению Международной федерации World Athletics из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) могут выступить только десять россиян. Двое - надежные кандидаты на "золото". Это девушки-прыгуньи. Мария Ласицкене, в девичестве - Кучина (высота) и Анжелика Сидорова (шест).

Кудесница прыжков в высоту Мария Ласицкене в этом олимпийском цикле выиграла огромное количество стартов. Фото: Михаил Синицын

Также ждем при огромной конкуренции высокого результата от специалиста барьерного бега Сергея Шубенкова.

Спасение в воде

Международная федерация плавания (FINA) объединяет плавание, прыжки в воду, водное поло, синхронное плавание. Это рекордные по отношению к другим международным федерациям 49 комплектов наград. В плавании будем болеть за входящих в число фаворитов по разным дисциплинам Клима Колесникова, Евгения Рылова, Антона Чупкова, Юлию Ефимову. Высоки наши шансы в многочисленных эстафетах. Напомним, в Рио-2016 у нас было четыре призовых места, но, правда, без "золота". Отличились Чупков ("бронза", 200 метров брассом), Рылов ("бронза", 200 м, спина) и Ефимова ("серебро", 100 и 200 м, брасс).

Светлане Ромашиной в двух ключевых дисциплинах синхронного плавания нет равных уже много сезонов подряд. Фото: РИА Новости www.ria.ru

"Железобетонные" награды

Начиная с Сиднея-2000 в синхронном плавании разыгрываются два комплекта наград. И все десять раз на высшую ступень пьедестала поднимались россиянки- как в дуэтах, так и в группах.

Фото: Getty Images
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио

В Токио в дуэтах Россию будут представлять наша самая титулованная в нынешнем составе пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и ее давний партнер Светлана Колесниченко. В командной дисциплине наши девушки первые по рейтингу в мире.

Примерно похожая ситуация и в художественной гимнастике. Нынешний олимпийский формат (награды в личном и командном многоборье) существует с 1996 года. Последние пять Олимпиад (2000-2016) россиянки забрали абсолютно все "золото". Не видится никаких объективных причин, чтобы гегемония наших спортсменок в этом виде нарушилась в Токио.

Последим за поединками

Олимпийские поединки - это для нас прежде всего фехтование и единоборства. Пять лет назад в Рио-2016 в фехтовании у России было четыре "золота" и всего семь наград. В Японии планка достижений если и снизится, то ненамного.

Саблистка Софья Великая выбрана одним из двух наших знаменосцев. Фото: РИА Новости

А что касается силовых единоборств (бокс, дзюдо, борьба), то здесь россияне всегда брали медали, как говорится, в "товарном" количестве.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио