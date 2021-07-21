На предыдущей Олимпиаде-2016 Россия завоевала 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых наград. Это позволило занять 4-е место в медальном зачете. Впереди оказались США (46 + 37 + 38), Великобритания (27 + 23 + 17) и Китай (26 + 18 + 26).

В Токио основной расклад сил сохранится, но будут и нюансы. Во времена пандемии у многих атлетов возникли объективные сложности в подготовке. И поэтому, на наш взгляд, Россия при удачном стечении обстоятельств и спортивном везении вполне может рассчитывать на место в первой тройке итоговой таблицы наград.

Чего ждать от игровиков

Командные виды по интересу болельщиков превосходят многие другие виды. Наибольшие ожидания от женской гандбольной сборной, ведь пять лет назад команда завоевала "золото" в Бразилии. Хорошие перспективы у ватерполисток.

Обнадеживающим будет выглядеть турнир по новой дисциплине "баскетбол 3х3". Здесь наша женская команда явно посильнее мужской. В волейболе сражаемся на двух фронтах - на паркете в залах и на песке на открытом воздухе. В "классике" мужская сборная явно сильнее женской. У пляжников перспективы как никогда радужные. На песке в Токио выступят три наши пары. Причем Вячеслав Красильников и Олег Стояновский - действующие чемпионы мира.

Многострадальные легкоатлеты

В легкой атлетике по решению Международной федерации World Athletics из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) могут выступить только десять россиян. Двое - надежные кандидаты на "золото". Это девушки-прыгуньи. Мария Ласицкене, в девичестве - Кучина (высота) и Анжелика Сидорова (шест).

Кудесница прыжков в высоту Мария Ласицкене в этом олимпийском цикле выиграла огромное количество стартов. Фото: Михаил Синицын

Также ждем при огромной конкуренции высокого результата от специалиста барьерного бега Сергея Шубенкова.

Спасение в воде

Международная федерация плавания (FINA) объединяет плавание, прыжки в воду, водное поло, синхронное плавание. Это рекордные по отношению к другим международным федерациям 49 комплектов наград. В плавании будем болеть за входящих в число фаворитов по разным дисциплинам Клима Колесникова, Евгения Рылова, Антона Чупкова, Юлию Ефимову. Высоки наши шансы в многочисленных эстафетах. Напомним, в Рио-2016 у нас было четыре призовых места, но, правда, без "золота". Отличились Чупков ("бронза", 200 метров брассом), Рылов ("бронза", 200 м, спина) и Ефимова ("серебро", 100 и 200 м, брасс).

Светлане Ромашиной в двух ключевых дисциплинах синхронного плавания нет равных уже много сезонов подряд. Фото: РИА Новости www.ria.ru

"Железобетонные" награды

Начиная с Сиднея-2000 в синхронном плавании разыгрываются два комплекта наград. И все десять раз на высшую ступень пьедестала поднимались россиянки- как в дуэтах, так и в группах.

В Токио в дуэтах Россию будут представлять наша самая титулованная в нынешнем составе пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и ее давний партнер Светлана Колесниченко. В командной дисциплине наши девушки первые по рейтингу в мире.

Примерно похожая ситуация и в художественной гимнастике. Нынешний олимпийский формат (награды в личном и командном многоборье) существует с 1996 года. Последние пять Олимпиад (2000-2016) россиянки забрали абсолютно все "золото". Не видится никаких объективных причин, чтобы гегемония наших спортсменок в этом виде нарушилась в Токио.

Последим за поединками

Олимпийские поединки - это для нас прежде всего фехтование и единоборства. Пять лет назад в Рио-2016 в фехтовании у России было четыре "золота" и всего семь наград. В Японии планка достижений если и снизится, то ненамного.

Саблистка Софья Великая выбрана одним из двух наших знаменосцев. Фото: РИА Новости

А что касается силовых единоборств (бокс, дзюдо, борьба), то здесь россияне всегда брали медали, как говорится, в "товарном" количестве.