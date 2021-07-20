Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио

В нашей стране права на показ Игр XXXII Олимпиады в Токио переданы трем телеканалам: Первому, "России-1" и "Матч ТВ".

Несмотря на то что Игры в Токио пройдут без зрителей, телеаудитория Олимпиады составит рекордные пять миллиардов человек! Фото: Getty Images

Так, церемонию открытия Олимпийских игр 23 июля 2021 года будет транслировать Первый канал, а церемонию закрытия 8 августа - "Россия-1".

Начнем с Первого

Первый канал обеспечит широкое освещение Игр XXXII Олимпиады в Токио в телевизионном эфире и в цифровой среде. Все самые интересные соревнования с участием российских спортсменов будут демонстрироваться в прямом телеэфире, а также в записи.

Трансляция церемонии открытия Игр в Токио начнется на Первом канале 23 июля в 14.00 по московскому времени

Олимпийское телевещание Первого канала будет вестись из Токио со всех 42 объектов Игр. Первый канал также будет передавать изображение с почти двух десятков собственных камер, которые установит на Олимпийском стадионе в Токио, где пройдет церемония открытия Игр (о ее трансляции - ниже), а также на ключевых для российских спортсменов и зрителей соревнованиях. Новостные бригады и Олимпийская студия Первого канала в Токио будут обеспечивать зрителям оперативный доступ ко всему происходящему на Играх. Ежедневно вечером в эфир будут выходить "Дневники Олимпиады".

С 26 июля Первый канал покажет соревнования по спортивной гимнастике (мужчины, многоборье), прыжкам на батуте (мужчины), фехтованию (женщины - индивидуальная сабля и командная рапира, мужчины - индивидуальная рапира), боксу, дзюдо, стрельбе, прыжкам в воду, легкой атлетике, теннису, а также матчи с участием сборной России в командных видах спорта (мужской волейбол, женские волейбол, водное поло, регби и гандбол, пляжный волейбол и баскетбол 3х3).

Со 2 августа на Первом финальные соревнования по спортивной гимнастике (отдельные снаряды), синхронному плаванию (дуэты) и художественной гимнастике (индивидуальное многоборье), борьбе, боксу, прыжкам в воду, легкой атлетике, теннису, велоспорту (трек), а также матчи стадии плей-офф с участием сборной России в командных видах спорта.

Все соревнования будет обслуживать команда комментаторов и экспертов непосредственно с олимпийских объектов в Японии. Кроме того, в команде Первого и российские олимпийцы.

Отметим, что впервые в нашей стране Первый подготовил уникальное цифровое решение - Олимпийский видеоплеер на сайте olympics.1tv.ru, где будут доступны трансляции, фрагменты, интервью и новости Олимпиады в режиме 24/7 (все то же будет доступно и в мобильном приложении Первого).

Видеоплеер предназначен в первую очередь для онлайн-трансляций олимпийских событий на всех устройствах, имеющих доступ в интернет.

Среди преимуществ Олимпийского видеоплеера, в частности:

- трансляции соревнований со всех спортивных объектов Олимпийских игр, включая все теннисные корты, а также моментальная публикация всех соревнований в записи.

- сопровождение всех ключевых трансляций комментарием на русском языке;

- полное расписание соревнований с изменениями в онлайн-режиме и интеграцией видеотрансляций;

- возможность одновременного доступа к нескольким видам соревнований, удобного переключения на ключевые моменты события;

- интервью спортсменов и ежедневные репортажи.

Все на "Матч!"

С 24 июля по 8 августа зрителей каналов субхолдинга "Матч" ждут прямые трансляции из столицы Японии - ежедневно на каналах "Матч" будет транслироваться не менее девяти часов спортивных соревнований Олимпиады.

В частности, уже на следующий день после открытия Игр зрители "Матча" смогут посмотреть противостояние России и Аргентины в мужском волейбольном турнире, а на следующий день уже поболеть за наших волейболисток в матче с Италией.

Также в эфире "Матча" можно будет увидеть волейбольное суперпротивостояние наших парней и сборной Бразилии.

Финалы в плавании, легкоатлетические финалы в беге среди мужчин на 100 и 200 метров и финалы в эстафетах 4 по 100 метров, динамичный баскетбол 3х3 с участием нашей команды.

Болельщиков ждут главные матчи теннисного турнира среди мужчин, водное поло, финалы боксерских поединков и соревнований по вольной борьбе, а также полуфинал Олимпийского турнира по футболу, финал женского волейбольного турнира, где мы очень ждем нашу сборную, и художественная гимнастика - все это покажут в прямом эфире каналы субхолдинга "Матч", корреспонденты которого уже находятся в Токио - в гуще спортивных событий!

У экранов - миллиарды

Благодаря телевидению и самым современным цифровым технологиям Олимпиаду увидят 5 миллиардов человек. Это новый мировой олимпийский рекорд!

Олимпийская вещательная система (OBS) Международного олимпийского комитета в тесном контакте с оргкомитетом Игр тоже сделает все, чтобы, насколько это возможно, приблизить Олимпиаду и олимпийцев к зрителям, используя все суперсовременные технические инновации.

Много сюрпризов ждет любителей баскетбола и легкой атлетики. Так, во время соревнований в беге на 100, 200, 400 метров и в эстафете 4х100 зритель сможет увидеть, в какой именно момент спринтер достиг пика скорости, проанализировать все стадии и временные отрезки скоротечного бега.

Потрясающие новинки внедрены в показ пока не слишком популярной стрельбы из лука. Микросенсоры тотчас покажут на экране, в каком ритме бьется сердце лучника, и отразят сердцебиение графически, подтверждая повышение уровня адреналина у стрелка в момент спуска тетивы лука.