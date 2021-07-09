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09.07.2021 17:45
Рубрика: Спорт

Игры в Токио увидят 5 миллиардов телезрителей - это олимпийский рекорд

Текст: Николай Долгополов
Да, на олимпийских аренах Токио болельщиков не будет. Но, как сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета (МОК), благодаря телевидению и самым современным цифровым технологиям Олимпиаду увидят 5 миллиардов человек. Это новый мировой олимпийский рекорд! Он сложится из многих составляющих.

Так, время телетрансляций на Японию приблизительно в два раза превысит показатели, которых добились пять лет назад в Рио-де-Жанейро.

В США установят национальный рекорд. NBCUniversal будет показывать Олимпиаду в общей сложности более семи тысяч часов.

Время трансляций на Европу - около четырех тысяч часов. За соревнованиями будут следить жители 48 стран Старого света.

Олимпийская вещательная система (OBS) Международного олимпийского комитета в тесном контакте с оргкомитетом Игр тоже сделает все, чтобы насколько это только возможно приблизить Олимпиаду и олимпийцев к зрителям, используя все суперсовременные технические инновации. В Токио OBS выдаст более девяти тысяч часов трансляций в разнообразных форматах, что на 30 процентов больше, чем в олимпийском Рио-де-Жанейро-2016. Естественно, что большая часть трансляций - прямые, непосредственно с олимпийских арен, с разных невиданных ранее ракурсов и, конечно, с использованием множества камер.

Фото: KIMIMASA MAYAMA/EPA
Олимпийский огонь прибыл в Токио

Особенно много сюрпризов ждет любителей баскетбола и легкой атлетики. Так, во время соревнований в беге на 100, 200, 400 метров и в эстафете 4х100 зритель сможет увидеть, в какой именно момент спринтер достиг пика скорости, проанализировать все стадии и временные отрезки скоротечного бега.

Потрясающие новинки внедрены в показ пока не слишком популярной стрельбы из лука. Микросенсоры тотчас покажут на экране, в каком ритме бьется сердце лучника и отразят сердцебиение графически, подтверждая повышение уровня адреналина у стрелка в момент спуска тетивы лука..

Так что остается только дождаться 23 июля - дня открытия Игр.

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