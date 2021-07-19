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19.07.2021 14:48
Рубрика: Спорт

Тренер российских фехтовальщиков починил душ в олимпийской деревне в Токио

Текст: Максим Домчев
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Условия жизни в Олимпийской деревне в Токио вызывают вопросы у участников предстоящих Игр. Тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал, как починил сломанный душ.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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После заселения у многих спортсменов, не только представляющих РФ, начались проблемы. Высокорослые игроки столкнулись с проблемой низких потолков, а в сборной России по фехтованию возникли проблемы с водой.

Как рассказал главный тренер сборной Ильгар Мамедов, ему пришлось отремонтировать душ, а в номерах нет горячей воды.

"Горячей воды нет, провода через все комнаты тянутся, одна розетка и та на противоположной стене. По кроватям уже все задают вопросы. Сегодня побывал в роли сантехника - из лейки в душе вода не шла, пришлось откручивать отверткой, вынимать и чистить фильтр", - рассказал он ТАСС.

Наставник добавил, что в номере санузел такой же маленький, как в самолете. И он всего один.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио