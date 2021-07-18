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18.07.2021 23:00
Рубрика: Спорт

Сенсация: отстраненные от Олимпиады российские пловцы выступят в Токио

Текст: Николай Долгополов
CAS отменил решение о временном отстранении российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева от участия в международных состязаниях.
Вероника Андрусенко. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Вероника Андрусенко. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Вероника Андрусенко. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Немногие верили, что Всероссийской федерации плавания удастся отстоять двух своих спортсменов и доказать, что выдвинутые против них даже не обвинения, а подозрения - не имеют оснований. Времени оставалась действительно мало. Да и Международная федерация плавания (FINA) не собиралась протягивать нам руку помощи.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Но президент нашей федерации, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников боролся за своих до конца. Проявил решительность, твердость. Обещал, что Александр Кудашев и Вероника Андрусенко выступят в Токио, помогут сборной в эстафетах и слово сдержал.

Президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вот как надо защищать своих. Горжусь своим многолетним другом Владимиром Валерьевичем Сальниковым, не утратившего ни веры в справедливость, ни боевого духа.

В итоге обвинения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) признаны безосновательными. С этим согласилась и Международная федерация плавания, сообщившая в своем пресс-релизе о решении, да еще и поблагодарившая CAS за его быстрое принятие.

Александр Кудашев. Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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