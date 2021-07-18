Сенсация: отстраненные от Олимпиады российские пловцы выступят в Токио

CAS отменил решение о временном отстранении российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева от участия в международных состязаниях.

Немногие верили, что Всероссийской федерации плавания удастся отстоять двух своих спортсменов и доказать, что выдвинутые против них даже не обвинения, а подозрения - не имеют оснований. Времени оставалась действительно мало. Да и Международная федерация плавания (FINA) не собиралась протягивать нам руку помощи.

Но президент нашей федерации, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников боролся за своих до конца. Проявил решительность, твердость. Обещал, что Александр Кудашев и Вероника Андрусенко выступят в Токио, помогут сборной в эстафетах и слово сдержал.

Президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вот как надо защищать своих. Горжусь своим многолетним другом Владимиром Валерьевичем Сальниковым, не утратившего ни веры в справедливость, ни боевого духа.

В итоге обвинения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) признаны безосновательными. С этим согласилась и Международная федерация плавания, сообщившая в своем пресс-релизе о решении, да еще и поблагодарившая CAS за его быстрое принятие.