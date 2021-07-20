Как спортсменам живется в Токио перед стартом Олимпиады

За пару дней до старта Олимпиады значительная часть спортсменов уже прибыла в Токио и традиционно делится впечатлениями от проживания в Олимпийской деревне. Если суммировать, отзывы неоднозначные.

Главный хит - это картонные кровати. С подачи американского бегуна Пола Челимо их уже прозвали "антисексуальными". Дело в том, что любые тесные контакты спортсменам строго запрещены по антикоронавирусным соображениям. Вот американец и пошутил, что организаторы даже кровати сделали хрупкими, лишь бы у атлетов не возникало посторонних мыслей. Но, на самом деле, замысел был совершенно другой: еще в прошлом году генеральный менеджер деревни Такаси Китадзима говорил, что по окончании Игр, кровати, как и матрасы, будут переработаны. А предубеждение о хлипкости картона развеял ирландский гимнаст Рис Маккленаган, опубликовавший видео, где он демонстративно прыгает на кровати.

Но если бы все сводилось только к картону. К примеру, наших волейболистов, как и других габаритных атлетов, больше смущают размеры кроватей. Они типовые, а, значит, высокорослым проблемы со сном гарантированы. Размеры и утрированная аскетичность - вообще главные мишени для критики. Судя по видео, которые публикуют спортсмены, их номера представляют собой квартиры, поделенные на блоки. В каждой квартире проживают по 4-6 человек. На всех лишь один (!!!) да еще совмещенный санузел. Многие жалуются на духоту. Но есть и те, кто относится к спартанским условиям более философски, мол, в олимпийских деревнях речи об особом комфорте никогда и не шло.

В качестве компенсации из номеров здания, где разместились российские спортсмены, открывается великолепный вид на гавань. А еще, говорят, в Олимпийской деревни нет проблем с питанием. Меню, которое предлагают спортсменам, насчитывает порядка 700 наименований: есть где разгуляться гурманам. Впрочем, спортсмены в Токио приехали не на гастрономический тур. А уж если получится удачно выступить, все неудобства вообще забудутся.