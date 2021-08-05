Украинский ходок Назар Коваленко не допущен к Играм-2020 из-за нарушения антидопингового кодекса

Украинский ходок Назар Коваленко не сдал достаточного количества допинг-тестов перед Олимпиадой. Скорее, в этом виновата Федерация легкой атлетики Украины. Но как бы то ни было, Athletics Integrity Unit (AIU), организация, следящая за соблюдением всех правил антидопингового кодекса в легкоатлетических состязаниях, не допустила спортсмена к олимпийскому старту в спортивной ходьбе на 20 километров.

Как сообщается в сегодняшнем пресс-релизе AIU, Международный спортивный суд в Лозанне рассмотрел иск об изменении решения о не допуске Назара Коваленко. И отказал ему в праве участия в Играх-2020.