Грузинский легкоатлет Абрамян сдал положительный допинг-тест на ОИ-2020

Грузинский толкатель ядра Беник Абрамян отстранен от выступления на Олимпиаде из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщается на официальном сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В пробе спортсмена, взятой 31 июля, были обнаружены следы запрещенных веществ туринабола, метандиенона и тамоксифена.

Теперь Абрамян имеет право на вскрытие пробы Б, а также может оспорить решение в выездной комиссии Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Ранее из-за проблем с допингом от выступления на Олимпиаде в Токио отстранили знаменитую нигерийскую легкоатлетку Блессинг Окагбаре. Кроме того, сообщалось о 20 отстраненных спортсменах, которые не до конца выполняли все требования. Среди них не оказалось ни одного представителя России.