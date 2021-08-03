Грузинский легкоатлет Абрамян сдал положительный допинг-тест на ОИ-2020
Грузинский толкатель ядра Беник Абрамян отстранен от выступления на Олимпиаде из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщается на официальном сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
В пробе спортсмена, взятой 31 июля, были обнаружены следы запрещенных веществ туринабола, метандиенона и тамоксифена.
Теперь Абрамян имеет право на вскрытие пробы Б, а также может оспорить решение в выездной комиссии Спортивного арбитражного суда в Лозанне.
Ранее из-за проблем с допингом от выступления на Олимпиаде в Токио отстранили знаменитую нигерийскую легкоатлетку Блессинг Окагбаре. Кроме того, сообщалось о 20 отстраненных спортсменах, которые не до конца выполняли все требования. Среди них не оказалось ни одного представителя России.
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа