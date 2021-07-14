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14.07.2021 00:07
Рубрика: Спорт

Украинский олимпийский чемпион пропустит Игры-2020 из-за допинга

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
Мельдоний был включен в список запрещенных веществ еще в январе 2016 года, но спустя пять лет спортсмены продолжают на нем попадаться. Недавно мельдоний нашли у российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина, которые теперь пропустят Олимпийские игры в Токио, а накануне стало известно, что по той же причине в Японию не поедет звездный украинский гимнаст Олег Верняев.

"Арбитраж GEF (Комитет по этике в спортивной гимнастике. - "РГ") принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это значит, что на Олимпиаду я не поеду", - написал у себя на страничке в популярной соцсети 27-летний атлет.

Фото: Getty Images
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Своей вины Верняев не признает и собирается бороться за свое имя: "Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит, окончательные выводы делать рано. Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни, и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS (Спортивный арбитражный суд - "РГ")".

На апелляцию в любом случае потребуется время. А если Верняев пропустит Игры-2020 и в перспективе Олимпиаду-2024 в Париже, то можно говорить о завершении карьеры. Напомним, украинец стал олимпийским чемпионом в соревнованиях на брусьях на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. В той же дисциплине он становился чемпионом мира в 2014 году. Кроме того, Верняев шестикратный победитель чемпионатов Европы.

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