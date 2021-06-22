Знаменитый барьерист Сергей Шубенков оправдан: допинг не использовал

Во взятом образце содержалась низкая концентрация ацетазоламида - мочегонного средства. После тщательного расследования, проведенного AIU, и объяснений самого спортсмена стало понятно, что диуретик попал в организм Сергея случайно. Остаток препарата содержался в посуде, которую использовал при приеме лекарства член семьи Шубенкова (по данным "РГ", его ребенок).
Назвав случившееся "крайне исключительным случаем", дисциплинарный трибунал из трех человек признал иск спортсмена о невиновности. Никаким санкция Шубенков не подвергнут.
А это значит, что барьерист из Барнаула, пожалуй, единственный россиянин, претендующий на олимпийскую медаль в беговой программе, может получить статус нейтрального спортсмена. Если все пройдет благополучно, выйдет на старт состязаний токийской Олимпиады в числе десяти российских легкоатлетов, допущенных до этого турнира.