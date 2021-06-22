Знаменитый барьерист Сергей Шубенков оправдан: допинг не использовал

Athletics Integrity Unit (AIU) - независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике - сообщила в своем пресс-релизе приятную новость. Дисциплинарный трибунал признал экс-чемпиона мира, трехкратного победителя первенств Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова невиновным в применении допинга. Проба была взята во внесоревновательный период 15 декабря 2020 года. Таким образом, никакой угрозы отстранения от соревнований для Шубенкова больше не существует.

Во взятом образце содержалась низкая концентрация ацетазоламида - мочегонного средства. После тщательного расследования, проведенного AIU, и объяснений самого спортсмена стало понятно, что диуретик попал в организм Сергея случайно. Остаток препарата содержался в посуде, которую использовал при приеме лекарства член семьи Шубенкова (по данным "РГ", его ребенок).

Назвав случившееся "крайне исключительным случаем", дисциплинарный трибунал из трех человек признал иск спортсмена о невиновности. Никаким санкция Шубенков не подвергнут.

А это значит, что барьерист из Барнаула, пожалуй, единственный россиянин, претендующий на олимпийскую медаль в беговой программе, может получить статус нейтрального спортсмена. Если все пройдет благополучно, выйдет на старт состязаний токийской Олимпиады в числе десяти российских легкоатлетов, допущенных до этого турнира.