На Олимпиаде в Токио ввели ограничения по количеству зрителей

Представители оргкомитета Олимпиады в Токио и власти города объявили о введении ограничений для японских болельщиков на посещение соревнований.

Как сообщается, во время Игр посещать соревнования смогут не более 10 тысяч японских болельщиков, при условии, если это число не превысит 50 процентов от вместимости арен.

"Мы установили лимит 10 тысяч зрителей и не более 50% от заполняемости объектов", - приводит Reuters слова министра Тамае Марукавы, которая отвечает за проведение Олимпиады и Паралимпиады.

При этом власти оставили за собой право внести коррективы после 12 июля. Ранее организаторы Игр объявили о том, что посещать соревнования смогут только японские болельщики из-за угрозы распространения коронавируса.

При этом большая часть населения Японии не поддерживает проведение Олимпиады в условиях заболевания COVID-19. В Токио регулярно проходят акции протеста.