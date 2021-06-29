Дубль Кучерова помог "Тампа-Бэй" выиграть первый матч финала Кубка Стэнли

Героем первого финального матча Кубка Стэнли стал российский форвард Никита Кучеров. "Тампа-Бэй" уверенно переиграла "Монреаль" - 5:1, а на счету россиянина дубль.

"Молнии" считались фаворитами финальной серии. И уже в стартовом поединке они это доказали. В первом периоде "Тампа-Бэй" повела в счете после точного броска Эрика Черняка. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Янни Гурда "Монреаль" ответил попаданием Бена Шьяро.

Ну а затем пришло время Кучерова. На 42-й минуте он сделал счет в матче 3:1, а спустя почти десять минут лишил соперника шансов на спасение, оформив дубль. До финальной сирены россиянин еще успел поучаствовать в голе Стивена Стэмкоса.

В итоге Кучеров с тремя набранными очками признан первой звездой матча. Он также первым в нынешнем плей-офф преодолел отметку в 30 набранных очков, повторив ряд достижений Уэйна Гретцки и Александра Овечкина.

Голкипер "молний" Андрей Василевский совершил 18 сейвов из 19 бросков.