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03.07.2021 18:29
Рубрика: Спорт

Дополнительные три этапа ралли "Шелковый путь" пройдут в России

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В субботу стало известно о том, что организаторы ралли "Шелковый путь" приняли решение отменить часть этапов, которые должны были пройти на территории Монголии. Причиной для такого решения стали пандемия коронавируса и бубонной чумы.

Фото: Евгений Кармаев
В Омске стартовало международное авторалли "Шелковый путь"

Пришлось искать выход из непростой ситуации, и было решено еще три этапа гонки провести на территории России.

"Со своими коллегами сделали все возможное и невозможное, чтобы организовать гонку, найти выход из ситуации, в которой все мы оказались. Мы проведем еще три гоночных дня на Алтае, финишируем 6-го июля и проведем красивую финишную церемонию", - цитирует руководителя проекта Владимира Чагина РИА Новости.

Он добавил, что это решение стало самым трудным в карьере. Но на первое место организаторы поставили здоровье и безопасность участников.

Ралли "Шелковый путь" завершится 6 июля.

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