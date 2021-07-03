Дополнительные три этапа ралли "Шелковый путь" пройдут в России

В субботу стало известно о том, что организаторы ралли "Шелковый путь" приняли решение отменить часть этапов, которые должны были пройти на территории Монголии. Причиной для такого решения стали пандемия коронавируса и бубонной чумы.

Пришлось искать выход из непростой ситуации, и было решено еще три этапа гонки провести на территории России.

"Со своими коллегами сделали все возможное и невозможное, чтобы организовать гонку, найти выход из ситуации, в которой все мы оказались. Мы проведем еще три гоночных дня на Алтае, финишируем 6-го июля и проведем красивую финишную церемонию", - цитирует руководителя проекта Владимира Чагина РИА Новости.

Он добавил, что это решение стало самым трудным в карьере. Но на первое место организаторы поставили здоровье и безопасность участников.

Ралли "Шелковый путь" завершится 6 июля.