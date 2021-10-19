В ФИФА сообщили о готовности проводить чемпионат мира каждые два года

Международная федерация футбола (ФИФА) распространила по национальным ассоциациям документ, в котором сообщается о намерении проводить чемпионат мира каждые два года начиная с 2026 года. Об этом информирует Cadena SER.

В письме ФИФА говорится о преимуществах нового календаря для сборных, согласно которым игроки будут проводить в национальных командах около 30 дней в год вместо 50. Есть предложение также сократить количество матчей в квалификации первенства планеты.

Чуть ранее президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с заявлением, в котором объяснил, в чем заключается основные плюсы этой идеи. По словам Инфантино, переход на 48 участников чемпионата мира начиная с 2026 года уже решенный вопрос, а проведение турнира раз в два года еще обсуждается.