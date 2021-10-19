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19.10.2021 19:34
Рубрика: Спорт

Витория: "Спартак" может обыграть "Лестер"

Текст: Артур Нанян
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Главный тренер "Спартака" Руй Витория поделился своим мнением о предстоящем домашнем матче Лиги Европы против "Лестера".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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По мнению Витории, его футболисты в состоянии обыграть одну из самых ярких английских команд. Португалец заявил, что у него хорошее предчувствие перед завтрашней встречей.

"Я верю в победу. Для нас нет различий - мы намерены выиграть как на своем поле, так и на чужом. Считаю, у нас есть все шансы. Что касается травмированных, то отсутствие некоторых футболистов не радует, но что поделать. Кофрие дисквалифицирован, а состояние Промеса оценим в среду. Квинси вносит существенный вклад в наши игру, но рисковать ничьим здоровьем мы не будем", - поведал Витория на пресс-конференции.

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