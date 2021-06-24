В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продолжаются серии полуфинала Кубка Стэнли. В той, где сражаются "Тампа Бэй" и "Нью-Йорк Айлендерс", не избежать седьмого матча. "Айлендерс" выиграли в овертайме шестую встречу (3:2) и сравняли общий счет (3-3).

После поражения 0:8 в предыдущей встрече "островитянам" нужно было восстановиться психологически. А заодно придумать, как нейтрализовать лидера "Тампы" Никиты Кучерова, набиравшего очки словно на конвейере.

Вторую задачу "Айлендерс" решили топорным способом. Уже на третьей минуте матча Скот Мэйфилд ударил клюшкой россиянина по спине, и тот вынужден был покинуть площадку. На которую больше так и не вернулся.

Мэйфилд за свое действие не получил даже двух минут удаления. Оказалось, судьи не сочли его удар достаточно умышленным. Что вызвало негатив в стане "Тампы". "Я не думаю, что в своде правил указано, что удар соперника клюшкой должен быть умышленным. Я не думаю, что там есть это слово", - сказал после игры наставник "молний" Джон Купер.

На момент написания этих строк степень тяжести повреждения Никиты была неизвестна. Напомним, из-за операции на бедре он пропустил всю "регулярку", плюс небольшая травма у него была и по ходу плей-офф.

Но факт тот, что без него "Тампа" не смогла выиграть, хотя вела по ходу матча 2:0. Решающая встреча в этой серии состоится ближайшей ночью. И многое в ней будет зависеть от того, вернется ли Кучеров на лед.