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24.06.2021 22:15
Рубрика: Спорт

Клюшкой в спину

Хоккеиста Кучерова травмировали, его "Тампа" проиграла
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8490)
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продолжаются серии полуфинала Кубка Стэнли. В той, где сражаются "Тампа Бэй" и "Нью-Йорк Айлендерс", не избежать седьмого матча. "Айлендерс" выиграли в овертайме шестую встречу (3:2) и сравняли общий счет (3-3).

После поражения 0:8 в предыдущей встрече "островитянам" нужно было восстановиться психологически. А заодно придумать, как нейтрализовать лидера "Тампы" Никиты Кучерова, набиравшего очки словно на конвейере.

Фото: AP Photo/Charles Krupa
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Вторую задачу "Айлендерс" решили топорным способом. Уже на третьей минуте матча Скот Мэйфилд ударил клюшкой россиянина по спине, и тот вынужден был покинуть площадку. На которую больше так и не вернулся.

Мэйфилд за свое действие не получил даже двух минут удаления. Оказалось, судьи не сочли его удар достаточно умышленным. Что вызвало негатив в стане "Тампы". "Я не думаю, что в своде правил указано, что удар соперника клюшкой должен быть умышленным. Я не думаю, что там есть это слово", - сказал после игры наставник "молний" Джон Купер.

На момент написания этих строк степень тяжести повреждения Никиты была неизвестна. Напомним, из-за операции на бедре он пропустил всю "регулярку", плюс небольшая травма у него была и по ходу плей-офф.

Но факт тот, что без него "Тампа" не смогла выиграть, хотя вела по ходу матча 2:0. Решающая встреча в этой серии состоится ближайшей ночью. И многое в ней будет зависеть от того, вернется ли Кучеров на лед.

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