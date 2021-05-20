Овечкин забросил 800-ю шайбу в НХЛ

Александр Овечкин забросил 800-ю шайбу в карьере в НХЛ, выйдя на шестое место в истории лиги.

Россиянин отличился в матче против "Бостона", в котором "столичные" уступили в овертайме 2:3. Гол Овечкина стал для него 70-м в плей-офф, также на его счету 730 шайб в регулярном чемпионате.

Больше Овечкина в сумме смогли отличиться лишь пять игроков - Марк Месте (803), Яромир Ягр (844), Бретт Халл (844), Горди Хоу (869) и Уэйн Гретцки (1016).

Также Овечкин вышел на второе место по очкам в плей-офф за карьеру следи левых нападающих. Он догнал Брэндана Шэнахэна, у обоих по 134 очка. Лидирует же Брайан Пропп - 148 очков.