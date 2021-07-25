Путин поздравил спортсменку, завоевавшую первое для России золото в Токио

Владимир Путин поздравил с блистательным триумфом Виталину Бацарашкину, которая стала победителем Олимпийских Игр-2020 в Токио, заняв первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

"Вы достойно противостояли опытным и именитым соперницам, в упорной борьбе завоевали "золото" Игр XXXII Олимпиады в Токио. Этот успех - заслуженная награда за Ваш труд, талант и целеустремленность", - говорится в поздравлении президента, опубликованном в воскресенье на сайте Кремля.

Отметим, что Бацарашкина завоевала первое "золото" для российской команды на Олимпиаде в Токио. Ее результат - 240,3 балла, что является новым олимпийским рекордом.