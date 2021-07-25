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Идет  день олимпиады
25.07.2021 16:03
Рубрика: Власть

Путин поздравил спортсменку, завоевавшую первое для России золото в Токио

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин поздравил с блистательным триумфом Виталину Бацарашкину, которая стала победителем Олимпийских Игр-2020 в Токио, заняв первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

"Вы достойно противостояли опытным и именитым соперницам, в упорной борьбе завоевали "золото" Игр XXXII Олимпиады в Токио. Этот успех - заслуженная награда за Ваш труд, талант и целеустремленность", - говорится в поздравлении президента, опубликованном в воскресенье на сайте Кремля.

Бацарашкина: Пока не осознала, что стала олимпийской чемпионкой

Отметим, что Бацарашкина завоевала первое "золото" для российской команды на Олимпиаде в Токио. Ее результат - 240,3 балла, что является новым олимпийским рекордом.

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