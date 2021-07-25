Бацарашкина: Пока не осознала, что стала олимпийской чемпионкой
- Не могу сказать, что на моей первой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (там Бацарашкина взяла "серебро" - прим. "РГ") было сложно выступать или, наоборот, легко. Я не успела понять, - призналась чемпионка журналистам. - Здесь, в Токио, похожие ощущения. Ко мне еще не пришло осознание.
Спортсменка также рассказала о сбое электроники, из-за которого чуть не получила 0 баллов или "баранку" за выстрел.
- Проблемы с электроникой или неверная команда от судей - такие вещи случаются на соревнованиях не так часто, - отметила Бацарашкина. - Но эта заминка дала мне время на передышку.
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