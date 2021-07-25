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25.07.2021 06:25
Рубрика: Спорт

Глава ОКР Поздняков поздравил Бацарашкину с золотой медалью Токио-2020

Текст: Максим Домчев
Виталина Бацарашкина радуется победе в финале соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Виталина Бацарашкина радуется победе в финале соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Виталина Бацарашкина радуется победе в финале соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поздравил с победой Виталину Бацарашкину, которая принесла в копилку сборной России первое золото Игр-2020.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Чего ждут болельщики от нашей сборной на Олимпиаде в Токио

Глава ОКР отметил, что спортсменка долго и упорно шла к этому успеху. Также он отметил, что команда по стрельбе пополнила копилку сборной еще одной наградой.

"Конечно же, это большой успех для Бацарашкиной, она была готова к такому результату, долго шла к нему. Конечно, мы с большим удовольствием поздравляем от всей нашей олимпийской команды нашего замечательного стрелка. И хочу отметить, что в очередной раз стрелки пополняют медальный запас нашей олимпийской команды", - цитирует ТАСС главу ОКР.

Поздняков также призвал остальных спортсменов равняться на стрелков.

Бацарашкина рано утром в воскресенье выиграла соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В субботу серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в копилку сборной России принесла Анастасия Галашина.

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