Глава ОКР Поздняков поздравил Бацарашкину с золотой медалью Токио-2020
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поздравил с победой Виталину Бацарашкину, которая принесла в копилку сборной России первое золото Игр-2020.
Глава ОКР отметил, что спортсменка долго и упорно шла к этому успеху. Также он отметил, что команда по стрельбе пополнила копилку сборной еще одной наградой.
"Конечно же, это большой успех для Бацарашкиной, она была готова к такому результату, долго шла к нему. Конечно, мы с большим удовольствием поздравляем от всей нашей олимпийской команды нашего замечательного стрелка. И хочу отметить, что в очередной раз стрелки пополняют медальный запас нашей олимпийской команды", - цитирует ТАСС главу ОКР.
Поздняков также призвал остальных спортсменов равняться на стрелков.
Бацарашкина рано утром в воскресенье выиграла соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В субботу серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в копилку сборной России принесла Анастасия Галашина.
Сборная России выиграла первое золото Олимпиады в Токио 05:48
Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпийских игр в Токио. Она победила в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Россиянка сумела опередить всех соперниц, набрав 240,3 балла. Это новый олимпийский рекорд