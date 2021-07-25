Бацарашкина могла остаться без олимпийского "золота" из-за "баранки"
Россиянка Виталина Бацарашкина, которая принесла России первую золотую медаль Олимпиады в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, могла остаться и без медали из-за сбоя электронного оборудования в финале. Слава богу, что судьи разобрались в ситуации и разрешили нашей спортсменке сделать повторный выстрел.
- Система не зафиксировала выстрел Виталины Бацарашкиной в отведенные 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке "баранку", но затем после короткого совещания разрешили Виталине сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек. Бацарашкина справилась с нервами и в итоге стала олимпийской чемпионкой", - говорится в сообщении в телеграм-канале ОКР.
Глава ОКР Поздняков поздравил Бацарашкину с золотой медалью Токио-2020 06:25
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поздравил с победой Виталину Бацарашкину, которая принесла в копилку сборной России первое золото Игр-2020. "Она была готова к такому результату, долго шла к нему", - отметил Поздняков
Сборная России выиграла первое золото Олимпиады в Токио 05:48
Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпийских игр в Токио. Она победила в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Россиянка сумела опередить всех соперниц, набрав 240,3 балла. Это новый олимпийский рекорд