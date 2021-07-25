Теннисист Рублев рассказал об угрозах в свой адрес после поражений

Теннисист Андрей Рублев заявил в беседе с журналистами, что после поражений он постоянно получает угрозы в свой адрес и готов к такой ситуации после неудачного старта на Олимпиаде в Токио.

Накануне Рублев вместе с Кареном Хачановым вылетел в первом же круге в парном разряде, а сегодня не сумел выйти во второй круг, уступив Кэю Нисикори - 3:6, 4:6. По словам Андрея, он ожидает гневной реакции в соцсетях после поражения от японца.

"Мне постоянно пишут оскорбления. Чтобы вся твоя семья сдохла или что-то типа того. Думаю, уже получил под 50 таких сообщений. Как реагирую на такое? Не отвечаю и даже не блокирую", - отметил Рублев.

В мужском одиночном турнире на Олимпиаде борьбу продолжат три россиянина: Даниил Медведев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.