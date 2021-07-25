Рублев не смог выйти во второй круг теннисного турнира Олимпиады

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на кортах Олимпиады в Токио в одиночном разряде.

В матче первого круга Рублев встречался с представителем Японии Кэем Нисикори. Рублев так и не смог приспособиться к сопернику и справиться с собственными нервами, проиграв в двух сетах - 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 15 минут.

В мужском одиночном разряде это первая неудача для спортсменов из России. Ранее свои матчи выиграли Даниил Медведев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.