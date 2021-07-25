Веснина и Александрова вышли во 2-й круг олимпийского турнира по теннису
Две из трех российских теннисистки смогли выиграть в воскресенье свои стартовые матчи на Олимпиаде в Токио.
Елена Веснина встречалась со знаменосцем сборной Латвии Еленой Остапенко. Встреча продолжалась 2 часа и 20 минут и завершилась победой российской спортсменки в трех сетах: 6:4, 6:7, 6:4.
В 1/16 финала соперницей Весниной стала представительница Италии Камила Джорджи.
Добилась победы и Екатерина Александрова. В матче первого круга она также в трех партиях обыграла Элизе Мертенс из Бельгии - 4:6, 6:4, 6:4. В следующем раунде соревнований она сыграет с Надей Подорска из Аргентины.
Завершила выступление в одиночном разряде Вероника Кудерметова. Она в двух сетах проиграла испанке Гарбинье Мугурусе - 5:7, 5:7.
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