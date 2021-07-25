Российские лучницы вышли в финал Олимпиады

Елена Осипова и Ксения Перова (слева направо). Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Женская сборная России по стрельбе из лука вышла в финал командных соревнований.

В полуфинале команда России, в составе которой выступают Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова, победила сборную Германии - 5:1.

В решающей встрече россиянки поспорят за золотые медали с командой Южной Кореи.

Ранее сборная России победила команду Украины в 1/8 финала и США в 1/4 финала.