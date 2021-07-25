Российские лучницы вышли в финал Олимпиады
Женская сборная России по стрельбе из лука вышла в финал командных соревнований.
В полуфинале команда России, в составе которой выступают Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова, победила сборную Германии - 5:1.
В решающей встрече россиянки поспорят за золотые медали с командой Южной Кореи.
Ранее сборная России победила команду Украины в 1/8 финала и США в 1/4 финала.
Бацарашкина: Пока не осознала, что стала олимпийской чемпионкой 07:45
Виталина Бацарашкина, выигравшая олимпийское "золото" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, призналась журналистам, что еще не осознала произошедшее. Спортсменка также рассказала о сбое электроники, из-за которого чуть не получила 0 баллов
Сборная России выиграла первое золото Олимпиады в Токио 05:48
Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпийских игр в Токио. Она победила в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Россиянка сумела опередить всех соперниц, набрав 240,3 балла. Это новый олимпийский рекорд