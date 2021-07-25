Россиянки потерпели первое поражение на Олимпиаде по баскетболу 3х3

Сборная России потерпела первое поражение на олимпийском турнире по баскетболу 3х3. В своем четвертом матче в Токио наши девушки уступили американкам - 16:20.

Поражение можно назвать обидным, хотя противостояла нашим команда, посеянная на турнире под первым номером. Большую часть матча наши действовали как минимум наравне с грозными соперницами, разыгрывали классные комбинации и вели в счете. Все испортили невынужденные ошибки и промахи с открытых бросков в концовке. Ну и класс "звездно-полосатых" сказался.

Таким образом, прервалась победная серия сборной России из трех матчей. Ранее наши одолели Японию (21:18), Китай (21:13) и Монголию (21:5). Впрочем, катастрофы не произошло. У россиянок по-прежнему хорошие шансы занять место в двойке лучших по итогам предварительного раунда и пробиться в полуфинал напрямую. Напомним, что команды, занявшие места с третьего по шестое (всего их восемь), сыграют в четвертьфинале.