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Идет  день олимпиады
25.07.2021 16:38
Рубрика: Спорт

Россиянки потерпели первое поражение на Олимпиаде по баскетболу 3х3

Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: Andrej ISAKOVIC / AFP Фото: Andrej ISAKOVIC / AFP
Фото: Andrej ISAKOVIC / AFP

Сборная России потерпела первое поражение на олимпийском турнире по баскетболу 3х3. В своем четвертом матче в Токио наши девушки уступили американкам - 16:20.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Поражение можно назвать обидным, хотя противостояла нашим команда, посеянная на турнире под первым номером. Большую часть матча наши действовали как минимум наравне с грозными соперницами, разыгрывали классные комбинации и вели в счете. Все испортили невынужденные ошибки и промахи с открытых бросков в концовке. Ну и класс "звездно-полосатых" сказался.

Таким образом, прервалась победная серия сборной России из трех матчей. Ранее наши одолели Японию (21:18), Китай (21:13) и Монголию (21:5). Впрочем, катастрофы не произошло. У россиянок по-прежнему хорошие шансы занять место в двойке лучших по итогам предварительного раунда и пробиться в полуфинал напрямую. Напомним, что команды, занявшие места с третьего по шестое (всего их восемь), сыграют в четвертьфинале.

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