Сборная Китая сохранила лидерство после второго дня Олимпиады

По итогам двух соревновательных дней Олимпиады лидерство в общем зачете сохраняет сборная Китая, на счету которой 6 золотых, серебряная и 4 бронзовых медали. Лишь в самом конце дня китайская команда сумела по числу наград высшей пробы опередить хозяев Игр. Этот успех им обеспечил тяжелоатлет Чэнь Лицзюнь, выигравший золото в весовой категории до 67 кг. Однако за этот день представители Поднебесной выиграли всего три золота.

Настоящий прорыв совершила сборная Японии. Во второй день игр из 18 комплектов наград они завоевали четыре золотых медали, а всего после двух дней в активе Японии пять медалей высшей пробы и одно серебро.

На третью позицию вышла американцы, которые в первый день Игр не выиграли ничего. Но в воскресенье на из счету 4 золота, 2 серебра и 4 бронзы. Четвертую строчку с 2 золотыми и 3 бронзовыми наградами занимает Корея.

Российская команда 25 июля наконец-то одержала первую победу. Виталина Бацарашкина первенствовала в стрельбе из пистолета. Еще трижды атлеты из России уступили в финалах. После двух дней соревнований выступающая под флагом Олимпийского комитета России команда идет на пятом месте - 1 золото - 4 серебра и две бронзы.