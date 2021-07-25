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Идет  день олимпиады
25.07.2021 16:43
Рубрика: Спорт

Сборная Китая сохранила лидерство после второго дня Олимпиады

Китайский штангист Чэнь Лицзюнь помог своей команде вернуть лидерство в общекомандном зачете Олимпиады в Токио. Российская команда пока пятая.
Текст: Максим Домчев
Фото: Jamie Squire/Getty Images Фото: Jamie Squire/Getty Images
Фото: Jamie Squire/Getty Images

По итогам двух соревновательных дней Олимпиады лидерство в общем зачете сохраняет сборная Китая, на счету которой 6 золотых, серебряная и 4 бронзовых медали. Лишь в самом конце дня китайская команда сумела по числу наград высшей пробы опередить хозяев Игр. Этот успех им обеспечил тяжелоатлет Чэнь Лицзюнь, выигравший золото в весовой категории до 67 кг. Однако за этот день представители Поднебесной выиграли всего три золота.

Фото: Jack GUEZ / AFP
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Настоящий прорыв совершила сборная Японии. Во второй день игр из 18 комплектов наград они завоевали четыре золотых медали, а всего после двух дней в активе Японии пять медалей высшей пробы и одно серебро.

На третью позицию вышла американцы, которые в первый день Игр не выиграли ничего. Но в воскресенье на из счету 4 золота, 2 серебра и 4 бронзы. Четвертую строчку с 2 золотыми и 3 бронзовыми наградами занимает Корея.

Российская команда 25 июля наконец-то одержала первую победу. Виталина Бацарашкина первенствовала в стрельбе из пистолета. Еще трижды атлеты из России уступили в финалах. После двух дней соревнований выступающая под флагом Олимпийского комитета России команда идет на пятом месте - 1 золото - 4 серебра и две бронзы.

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