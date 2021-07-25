Брат и сестра Абэ завоевали золотые медали в дзюдо на Олимпиаде в Токио

Благодаря двум золотым медалям, завоеванным в соревнованиях по дзюдо, сборная Японии догнала Китай по числу наград высшего достоинства. У обеих команд по 5 побед на Играх-2020.

Успеха добились брат и сестра Хифуми и Ута Абэ. 21-летняя Ута Абэ стала сильнейшей в весовой категории до 52 кг. В решающем поединке она одолела француженку Амандин Бюшар. Бронзу завоевали итальянка Одетте Джуффрида и британка Челси Джайлс.

В этой весовой категории выступала россиянка Наталья Кузютина, но она проиграла уже во втором раунде соревнований.

Хифуми Абэ в весовой категории до 66 кг смог победить в финале Важу Маргвелашвили из Грузии. В утешительных финалах за бронзу успеха добились Ан Ба Ул из Кореи и бразилец Даниэль Карньин.

Россиянин Якуб Шамилов выбыл из борьбы на стадии второго круга.