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Идет  день олимпиады
25.07.2021 14:13
Рубрика: Спорт

Рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпийских игр

Российская рапиристка Лариса Коробейникова стала бронзовым призером олимпийского турнира по фехтованию.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Российская рапиристка Дериглазова вышла в финал Олимпиады

В матче за третье место Коробейникова в упорной борьбе со счетом 15:14 одолела представительницу Италии Аличе Вольпи, которая в полуфинале уступила Инне Дериглазовой. По ходу поединка за бронзу Коробейникова проигрывала 1:5, затем 5:7, но все же сумела переломить ситуацию и завоевать медаль. Добавим, что в финале, который начнется в 14.45 по Москве, Дериглазова сразится с американкой Ли Кифер.

Ранее Коробейникова завоевывала серебряную медаль на Олимпиаде - было это в 2012 году в Лондоне в командных соревнованиях. Лариса также является трехкратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы в командном первенстве.

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