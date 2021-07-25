Российская рапиристка Дериглазова вышла в финал Олимпиады
Соперница Дериглазовой определится в течение часа. Ею станет либо американка Кифер Ли, либо россиянка Лариса Коробейникова. Финал начнется в 14:45 по московскому времени.
Напомним, что Дериглазова изначально считалась главной фавориткой соревнований на рапирах. На предыдущей Олимпиаде в 2016 году в Рио-де-Жанейро она стала победительницей в личном первенстве. То "золото" стало первым для наших фехтовальщиц в турнире на рапирах с 1968 года, когда на Играх в Мехико блеснула Елена Белова.
Бацарашкина: Пока не осознала, что стала олимпийской чемпионкой 07:45
Виталина Бацарашкина, выигравшая олимпийское "золото" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, призналась журналистам, что еще не осознала произошедшее. Спортсменка также рассказала о сбое электроники, из-за которого чуть не получила 0 баллов
Сборная России выиграла первое золото Олимпиады в Токио 05:48
Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпийских игр в Токио. Она победила в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Россиянка сумела опередить всех соперниц, набрав 240,3 балла. Это новый олимпийский рекорд