Российская рапиристка Дериглазова вышла в финал Олимпиады

Соперница Дериглазовой определится в течение часа. Ею станет либо американка Кифер Ли, либо россиянка Лариса Коробейникова. Финал начнется в 14:45 по московскому времени.

Напомним, что Дериглазова изначально считалась главной фавориткой соревнований на рапирах. На предыдущей Олимпиаде в 2016 году в Рио-де-Жанейро она стала победительницей в личном первенстве. То "золото" стало первым для наших фехтовальщиц в турнире на рапирах с 1968 года, когда на Играх в Мехико блеснула Елена Белова.