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Идет  день олимпиады
25.07.2021 12:11
Рубрика: Спорт

Австрийская велогонщица стала олимпийской чемпионкой в шоссейной гонке

Текст: Максим Домчев
Анна Кизенхофер. Фото: Michael Steele/Getty Images Анна Кизенхофер. Фото: Michael Steele/Getty Images
Анна Кизенхофер. Фото: Michael Steele/Getty Images

Анна Кизенхофер из Австрии выиграла шоссейную гонку на Олимпийских играх в Токио.

Фото: Pim Waslander/BSR Agency/Getty Images
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В воскресенье спортсменки вышли на старт гонки на 137 км. На преодоление этой дистанции австрийская велогонщица потратила 3 часа 52 минуты и 45 секунд. Серебро выиграла Аннемик ван Флютен из Нидерландов, а третьей к финишу пришла Элиза Лонго Боргини из Италии.

В этой гонке принимала участие россиянка Тамара Дронова. Она показала 39-е время.

Австрия стала 14-й страной, завоевавшей в Токио золотые медали.

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