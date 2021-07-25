Австрийская велогонщица стала олимпийской чемпионкой в шоссейной гонке

Анна Кизенхофер из Австрии выиграла шоссейную гонку на Олимпийских играх в Токио.

В воскресенье спортсменки вышли на старт гонки на 137 км. На преодоление этой дистанции австрийская велогонщица потратила 3 часа 52 минуты и 45 секунд. Серебро выиграла Аннемик ван Флютен из Нидерландов, а третьей к финишу пришла Элиза Лонго Боргини из Италии.

В этой гонке принимала участие россиянка Тамара Дронова. Она показала 39-е время.

Австрия стала 14-й страной, завоевавшей в Токио золотые медали.