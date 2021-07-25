Австрийская велогонщица стала олимпийской чемпионкой в шоссейной гонке
Анна Кизенхофер из Австрии выиграла шоссейную гонку на Олимпийских играх в Токио.
В воскресенье спортсменки вышли на старт гонки на 137 км. На преодоление этой дистанции австрийская велогонщица потратила 3 часа 52 минуты и 45 секунд. Серебро выиграла Аннемик ван Флютен из Нидерландов, а третьей к финишу пришла Элиза Лонго Боргини из Италии.
В этой гонке принимала участие россиянка Тамара Дронова. Она показала 39-е время.
Австрия стала 14-й страной, завоевавшей в Токио золотые медали.
Anna Kiesenhofer of #AUT takes #gold in the #CyclingRoad women’s road race on her #Olympics debut!#StrongerTogether | @tokyo2020 | @UCI_cycling pic.twitter.com/abW1tiNM4m— Olympics (@Olympics) July 25, 2021
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