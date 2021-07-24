Велогонщик Карапас принес Эквадору второе золото в истории Олимпиад
Велогонщик из Эквадора Ричард Карапас стал победителем гонки на Олимпиаде в Токио, принеся своей стране второе в истории Игр золото.
В субботу велогонщикам предстояло преодолеть дистанцию в 236 километров. Организаторы выбрали довольно сложную трассу, о чем ранее говорили многие спортсмены.
Лучше всех с трассой Карапас, преодолевший дистанцию за 6 часов 5 минут 26 секунд. Серебро досталось представителю Бельгии Вауту ван Арту, а третьим на финиш пришел один из главных фаворитов - триумфатор "Тур де Франс" Тадей Погачар из Словении.
Один из претендентов на медаль британец Герайнт Томас по ходу гонки упал и получил довольно болезненные ссадины. В итоге он вынужден был сойти. Не завершил дистанцию и россиянин Ильнур Закарин.
Лучший из представителей России Павел Сиваков показал 32-й результат, а другой соотечественник Александр Власов финишировал 59-м.
Карапас принес второе золото в истории Эквадора. Всего на счету этой страны три награды Олимпийских игр.
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