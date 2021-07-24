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Идет  день олимпиады
24.07.2021 13:09
Рубрика: Спорт

Велогонщик Карапас принес Эквадору второе золото в истории Олимпиад

Текст: Максим Домчев
Ричард Карапас. Фото: Pim Waslander/BSR Agency/Getty Images Ричард Карапас. Фото: Pim Waslander/BSR Agency/Getty Images
Ричард Карапас. Фото: Pim Waslander/BSR Agency/Getty Images

Велогонщик из Эквадора Ричард Карапас стал победителем гонки на Олимпиаде в Токио, принеся своей стране второе в истории Игр золото.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В субботу велогонщикам предстояло преодолеть дистанцию в 236 километров. Организаторы выбрали довольно сложную трассу, о чем ранее говорили многие спортсмены.

Лучше всех с трассой Карапас, преодолевший дистанцию за 6 часов 5 минут 26 секунд. Серебро досталось представителю Бельгии Вауту ван Арту, а третьим на финиш пришел один из главных фаворитов - триумфатор "Тур де Франс" Тадей Погачар из Словении.

Один из претендентов на медаль британец Герайнт Томас по ходу гонки упал и получил довольно болезненные ссадины. В итоге он вынужден был сойти. Не завершил дистанцию и россиянин Ильнур Закарин.

Лучший из представителей России Павел Сиваков показал 32-й результат, а другой соотечественник Александр Власов финишировал 59-м.

Карапас принес второе золото в истории Эквадора. Всего на счету этой страны три награды Олимпийских игр.

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