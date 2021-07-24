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Идет  день олимпиады
24.07.2021 06:44
Рубрика: Спорт

Галашина прокомментировала завоевание "серебра" на Олимпиаде

Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский стрелок Анастасия Галашина, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, отметила, что сделала большой шаг в развитии, добившись медали.

Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images
Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Олимпиады

Напомним, Галашина отобралась в финал Игр-2020 после восьмого места в квалификации, а в финале стала второй.

"На рубеже были смешанные ощущения - одновременно и радости, и горечи. Сейчас я рада. Эта ошибка (на последнем выстреле в финале - прим. ред.) позволит мне чему-то научиться. Я потеряла концентрацию, мысли не те возникали. Это большой шаг для меня, я здорово вышла вперед, все нормально", - заявила Анастасия журналистам.

Галашина завоевала первую медаль для российской сборной на Олимпиаде в Токио.

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