Галашина прокомментировала завоевание "серебра" на Олимпиаде

Российский стрелок Анастасия Галашина, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, отметила, что сделала большой шаг в развитии, добившись медали.

Напомним, Галашина отобралась в финал Игр-2020 после восьмого места в квалификации, а в финале стала второй.

"На рубеже были смешанные ощущения - одновременно и радости, и горечи. Сейчас я рада. Эта ошибка (на последнем выстреле в финале - прим. ред.) позволит мне чему-то научиться. Я потеряла концентрацию, мысли не те возникали. Это большой шаг для меня, я здорово вышла вперед, все нормально", - заявила Анастасия журналистам.

Галашина завоевала первую медаль для российской сборной на Олимпиаде в Токио.