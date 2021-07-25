Японец Хоригомэ стал первым в истории скейбординга олимпийским чемпионом
В воскресенье у мужчин прошли соревнования по скейтбордингу в дисциплине "стрит". Здесь не было равных хозяину соревнований японцу Юто Хоригомэ. За свое выступление он получил 37,18 балла.
Второй результат с отставанием почти в балл показал представитель Бразилии Келвин Хефлер. Бронза в активе Джаггера Итона из США.
Скейтбординг - новый вид спорта, включенный в программу Олимпийских игр в Токио. Он популярен среди молодежи и соревнования привлекают огромный зрительский интерес.
Бацарашкина: Пока не осознала, что стала олимпийской чемпионкой 07:45
Виталина Бацарашкина, выигравшая олимпийское "золото" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, призналась журналистам, что еще не осознала произошедшее. Спортсменка также рассказала о сбое электроники, из-за которого чуть не получила 0 баллов
Глава ОКР Поздняков поздравил Бацарашкину с золотой медалью Токио-2020 06:25
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поздравил с победой Виталину Бацарашкину, которая принесла в копилку сборной России первое золото Игр-2020. "Она была готова к такому результату, долго шла к нему", - отметил Поздняков
Сборная России выиграла первое золото Олимпиады в Токио 05:48
Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпийских игр в Токио. Она победила в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Россиянка сумела опередить всех соперниц, набрав 240,3 балла. Это новый олимпийский рекорд