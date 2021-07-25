Японец Хоригомэ стал первым в истории скейбординга олимпийским чемпионом

В воскресенье у мужчин прошли соревнования по скейтбордингу в дисциплине "стрит". Здесь не было равных хозяину соревнований японцу Юто Хоригомэ. За свое выступление он получил 37,18 балла.

Второй результат с отставанием почти в балл показал представитель Бразилии Келвин Хефлер. Бронза в активе Джаггера Итона из США.

Скейтбординг - новый вид спорта, включенный в программу Олимпийских игр в Токио. Он популярен среди молодежи и соревнования привлекают огромный зрительский интерес.