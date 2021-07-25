Первая ракетка мира Барти проиграла в первом круге ОИ-2020
Первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии проиграла в стартовом матче олимпийского турнира. Британец Энди Маррей принял решение сняться с соревнований.
В стартовом матче соперницей Барти была представительница Испании Сара Саррибес-Тормо. Первая ракетка мира уступила в двух партиях - 4:6, 3:6. Пока это самая громкая сенсация турнира.
В следующем матче теннисистка из Испании сыграет с победительницей поединка между Фионой Ферро (Франция) и Анастасией Севастовой (Латвия).
В мужском одиночном разряде от участия в турнире отказался двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей. Увы, проблемы со здоровьем в последнее время мешают карьере 34-летнего спортсмена. При этом в парных соревнованиях он все же сыграет.
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