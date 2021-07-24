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Идет  день олимпиады
24.07.2021 05:32
Рубрика: Спорт

Россиянка завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио

Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Россиянка Анастасия Галашина взяла серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из пневматической винтовки на расстояние 10 метров.

Фото: Carl Court/Getty Images)
Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми

Эта награда стала первой для российских спортсменов на ОИ-2020. Галашина набрала 251,1 балла и уступила в финале представительнице Китая Цянь Ян (251,8), которая установила олимпийский рекорд. Замкнула тройку лидеров швейцарка Нина Кристен (230,6). Это был первый разыгранный комплект наград на Олимпиаде в японской столице.

Добавим, что ранее Галашина вместе с Юлией Зыковой и Юлией Каримовой завоевала "золото" в командных соревнованиях на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе в Осиеке (Хорватия).

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