Россиянка завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио
Россиянка Анастасия Галашина взяла серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из пневматической винтовки на расстояние 10 метров.
Эта награда стала первой для российских спортсменов на ОИ-2020. Галашина набрала 251,1 балла и уступила в финале представительнице Китая Цянь Ян (251,8), которая установила олимпийский рекорд. Замкнула тройку лидеров швейцарка Нина Кристен (230,6). Это был первый разыгранный комплект наград на Олимпиаде в японской столице.
Добавим, что ранее Галашина вместе с Юлией Зыковой и Юлией Каримовой завоевала "золото" в командных соревнованиях на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе в Осиеке (Хорватия).
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