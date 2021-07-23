Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми

После увлекательной программы начался парад участников Олимпиады. Российские атлеты, выступающие под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства, вышли на арену под номером 77. Перед россиянами прошла команда Сан-Марино.

Знаменосцами команды стали олимпийские чемпионы фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Женская часть российской команды предстала в красных кимоно, а мужская команда - в черных костюмах.

Глава МОК Томас Бах отметил в своем выступлении, что все ожидали старта этих Игр.

"Добро пожаловать на Игры-2020 в Токио. Сегодня наступило время надежд. Мы представляли себе это иначе, но надо насладиться моментом того, что мы все здесь собрались. Это объединяющая сила спорта, это дает нам надежду, что дальнейший путь мы пройдем вместе. Мы выражаем уважение и восхищение народу Японии. Оргкомитет, власти Японии проделали огромную работу, за что я их благодарю. Мы столкнулись с колоссальными трудностями - разрушительное землетрясение и коронавирус. Мы благодарим всех, кто помог сделать Игры реальностью", - сказал он, назвав Олимпиаду "светом в конце тоннеля".

Император Японии Нарухито объявил Игры открытыми. Право зажечь Олимпийский огонь организаторы предоставили теннисистке Наоми Осаке.

Олимпийские игры в Токио впервые пройдут под новым девизом: "Быстрее, выше, сильнее - вместе!" и до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.