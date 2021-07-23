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Идет  день олимпиады
23.07.2021 12:06
Рубрика: Спорт

Знаменосец на ОИ-2020 Михайлов: Верьте в нас, мы будем бороться

Знаменосец команды Олимпийского комитета России на Играх в Токио, волейболист Максим Михайлов пожелал болельщикам верить в команду на предстоящих играх.
Текст: Максим Домчев
Фото: Роман Кручинин/РИА Новости Фото: Роман Кручинин/РИА Новости
Фото: Роман Кручинин/РИА Новости

В пятницу в Токио пройдет церемония открытия летних Олимпийских игр. Российская команда из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства будет выступать под флагом Олимпийского комитета страны. На церемонии открытия знаменосцами станут чемпионка по фехтованию Софья Великая и победитель Игр волейболист Максим Михайлов.

Фото: EPA-EFE/KIM KYUNG-HOON
Церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Онлайн-трансляция

Накануне старта Олимпиады он попросил болельщиков, которые будут следить за трансляциями из Японии, поддержать команду .

"Людям желаю верить в команду, что бы ни происходило, поддерживать, стараться высказывать меньше негативных эмоций - для многих спортсменов это играет не лучшую роль. Верьте в нас, мы будем бороться", - приводит слова спортсмена ТАСС.

Михайлов, который в составе сборной России завоевал золото и бронзу Олимпийских игр, добавил, что для развития волейбола в стране очень важно, что одним из знаменосцев стал именно представитель этого вида спорта.

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