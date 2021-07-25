Россиянин Масленников вышел в финал Олимпиады в стрельбе

Российский спортсмен Владимир Масленников выступит в финале соревнований по стрельбе из пневматической винтовки на Олимпиаде в Токио.

Он сумел преодолеть квалификацию и с шестым результатов вышел в финал. Его результат - 629,8 очка.

Увы, завершил выступление другой российский спортсмен Сергей Каменский. Набрав 628,7 балла, он занял лишь десятое место.

Лучший результат показал представитель Китая Ян Хаожань. Он победил с олимпийским рекордом - 632,7 балла.

Финал состоится позже.