Россиянин Масленников вышел в финал Олимпиады в стрельбе
Российский спортсмен Владимир Масленников выступит в финале соревнований по стрельбе из пневматической винтовки на Олимпиаде в Токио.
Он сумел преодолеть квалификацию и с шестым результатов вышел в финал. Его результат - 629,8 очка.
Увы, завершил выступление другой российский спортсмен Сергей Каменский. Набрав 628,7 балла, он занял лишь десятое место.
Лучший результат показал представитель Китая Ян Хаожань. Он победил с олимпийским рекордом - 632,7 балла.
Финал состоится позже.
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