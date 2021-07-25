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Идет  день олимпиады
25.07.2021 08:41
Рубрика: Спорт

Россиянин Масленников вышел в финал Олимпиады в стрельбе

Текст: Максим Домчев
Владимир Масленников. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Владимир Масленников. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Владимир Масленников. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский спортсмен Владимир Масленников выступит в финале соревнований по стрельбе из пневматической винтовки на Олимпиаде в Токио.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Он сумел преодолеть квалификацию и с шестым результатов вышел в финал. Его результат - 629,8 очка.

Увы, завершил выступление другой российский спортсмен Сергей Каменский. Набрав 628,7 балла, он занял лишь десятое место.

Лучший результат показал представитель Китая Ян Хаожань. Он победил с олимпийским рекордом - 632,7 балла.

Финал состоится позже.

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