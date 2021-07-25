Сборная России победила Украину в соревнованиях по стрельбе из лука
В воскресенье на Олимпиаде в Токио проходит женский командный турнир по стрельбе из лука. В нем принимают участие и российские спортсменки.
На стадии 1/8 финала они встречались с командой Украины и добились уверенной победы со счетом 6:2. В составе россиянок выступали Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова.
Гомбоева в пятницу во время личных соревнований потеряла сознание после солнечного удара, но сумела полностью восстановиться.
В борьбе за место в полуфинале россиянки сразятся с соперницами из США.
Сборная России выиграла первое золото Олимпиады в Токио 05:48
Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпийских игр в Токио. Она победила в соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Россиянка сумела опередить всех соперниц набрав 240,3 балла. Это новый олимпийский рекорд
Пловец Ступин опоздал на ОИ в Токио из-за перепутанного загранпаспорта 24.07.2021
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