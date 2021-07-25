Сборная России победила Украину в соревнованиях по стрельбе из лука

Российскае спортсменки, члены сборной России Ксения Перова, Светлана Гомбоева и Елена Осипова в 1/8 финала командного первенства среди женщин по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В воскресенье на Олимпиаде в Токио проходит женский командный турнир по стрельбе из лука. В нем принимают участие и российские спортсменки.

На стадии 1/8 финала они встречались с командой Украины и добились уверенной победы со счетом 6:2. В составе россиянок выступали Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова.

Гомбоева в пятницу во время личных соревнований потеряла сознание после солнечного удара, но сумела полностью восстановиться.

В борьбе за место в полуфинале россиянки сразятся с соперницами из США.