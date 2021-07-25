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Идет  день олимпиады
25.07.2021 04:24
Рубрика: Спорт

Рапиристки Дериглазова и Загидуллина вышли в 1/8 финала на Играх в Токио

Инна Дериглазова. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Инна Дериглазова. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Инна Дериглазова. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Инна Дериглазова стартовала с победы в индивидуальном турнире рапиристок на Олимпийских играх в Токио. В 1/16 финала россиянка победила польку Мартину Елинскую со счетом 15:8. Следующая соперница Дериглазовой определится по итогам противостояния Мартина Батини (Италия) - Фанни Крейш (Венгрия).

Фото: РИА Новости
Фехтование на Олимпиаде в Токио

Другая российская рапиристка Аделина Загидуллина также вышла в 1/8 финала индивидуального турнира. Загидуллина нанесла поражение колумбийке Саскии Лоретте ван Эрвен Гарсии со счетом 15:8​​​. Соперница россиянки выяснится в противостоянии Келли Райан (Канада) - Сэра Адзума (Япония), пишет ТАСС.

На Олимпийских играх в Токио российский фехтовальщик Павел Сухов не смог преодолеть барьер первого раунда индивидуального турнира шпажистов. В 1/32 финала он уступил швейцарцу Бенжамину Штеффену со счетом 12:15.

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