Рапиристки Дериглазова и Загидуллина вышли в 1/8 финала на Играх в Токио

Инна Дериглазова стартовала с победы в индивидуальном турнире рапиристок на Олимпийских играх в Токио. В 1/16 финала россиянка победила польку Мартину Елинскую со счетом 15:8. Следующая соперница Дериглазовой определится по итогам противостояния Мартина Батини (Италия) - Фанни Крейш (Венгрия).

Другая российская рапиристка Аделина Загидуллина также вышла в 1/8 финала индивидуального турнира. Загидуллина нанесла поражение колумбийке Саскии Лоретте ван Эрвен Гарсии со счетом 15:8​​​. Соперница россиянки выяснится в противостоянии Келли Райан (Канада) - Сэра Адзума (Япония), пишет ТАСС.

На Олимпийских играх в Токио российский фехтовальщик Павел Сухов не смог преодолеть барьер первого раунда индивидуального турнира шпажистов. В 1/32 финала он уступил швейцарцу Бенжамину Штеффену со счетом 12:15.