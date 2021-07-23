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Идет  день олимпиады
23.07.2021 10:01
Рубрика: Спорт

В церемонии открытия Олимпиады примут участие 60 спортсменов из России

Церемонию открытия Олимпийских игр в Токио планируют посетить около 60 российских спортсменов.
Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Зарачев/ТАСС Фото: Алексей Зарачев/ТАСС
Фото: Алексей Зарачев/ТАСС

В пятницу состоится открытие Летних Олимпийских игр, которые принимает Токио. Из-за пандемии коронавируса церемонию открытия не смогут посетить зрители, также не все участники Игр планируют посетить эту церемонию.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Ожидается, что Россию будут представлять около 60 атлетов, а во главе колонны пойдет президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Парадом пройдут около 60 атлетов, в их числе представительницы женской волейбольной сборной, а также команд по боксу и гандболу. Также запланировано участие президента ОКР и руководителя команды ОКР", - сообщил ТАСС источник.

Церемония открытия начнется в 14:00 по московскому времени.

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