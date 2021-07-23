В церемонии открытия Олимпиады примут участие 60 спортсменов из России

В пятницу состоится открытие Летних Олимпийских игр, которые принимает Токио. Из-за пандемии коронавируса церемонию открытия не смогут посетить зрители, также не все участники Игр планируют посетить эту церемонию.

Ожидается, что Россию будут представлять около 60 атлетов, а во главе колонны пойдет президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Парадом пройдут около 60 атлетов, в их числе представительницы женской волейбольной сборной, а также команд по боксу и гандболу. Также запланировано участие президента ОКР и руководителя команды ОКР", - сообщил ТАСС источник.

Церемония открытия начнется в 14:00 по московскому времени.