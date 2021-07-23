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Идет  день олимпиады
23.07.2021 06:45
Рубрика: Спорт

Названа причина потери сознания российской спортсменкой на ОИ в Токио

Текст: Максим Домчев
Фото: instagram.com Фото: instagram.com
Фото: instagram.com

Россиянка Светлана Гомбоева, потерявшая сознание во время соревнований по стрельбе из лука, получила солнечный удар. Врачи уже отпустили ее в расположение команды.
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Об этом рассказала другая российская лучница Ксения Перова. "Со Светой уже все нормально. Врачи ее осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать. Ее уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню", - приводит ее слова Telegrm-канал Олимпийского комитета России.

Перова добавила, что Гомбоева чувствует себя хорошо и к командным соревнованиям сможет вернуться в строй.

Также же спортсменка рассказала о том, почему у ее партнера по команде мог случиться солнечный удар.

"Здесь очень жарко, асфальт прямо печет. Волнение, конечно, тоже присутствует, но все-таки главная причина - погода", - сказала она.

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