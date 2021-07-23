Названа причина потери сознания российской спортсменкой на ОИ в Токио
Россиянка Светлана Гомбоева, потерявшая сознание во время соревнований по стрельбе из лука, получила солнечный удар. Врачи уже отпустили ее в расположение команды.
Об этом рассказала другая российская лучница Ксения Перова. "Со Светой уже все нормально. Врачи ее осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать. Ее уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню", - приводит ее слова Telegrm-канал Олимпийского комитета России.
Перова добавила, что Гомбоева чувствует себя хорошо и к командным соревнованиям сможет вернуться в строй.
Также же спортсменка рассказала о том, почему у ее партнера по команде мог случиться солнечный удар.
"Здесь очень жарко, асфальт прямо печет. Волнение, конечно, тоже присутствует, но все-таки главная причина - погода", - сказала она.
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