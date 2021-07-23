Как корреспонденты "РГ" добирались до Токио

Первое впечатление по прилету (которое еще, возможно, изменится), все не так плохо. Во-первых, по не зависящим от нас логистическим причинам в Токио мы прилетели аккурат в день Церемонии открытия. Как бонус - практически пустой огромный самолет. Кстати, в Шереметьево мы повстречали пловца нашей сборной на дистанции 400 комплексом Максима Ступина. Почему он в одиночку вылетал из Москвы в столицу Японии, когда вся команда была уже на месте, отдельная история, которую мы расскажем в другой раз.

Второе следствие нашего относительно позднего прибытия на Игры - отсутствие аншлага в аэропорту Ханеда. Еще накануне даже иные спортсмены провели в Ханеде по пять часов, что уж говорить про журналистов. А вот у нас квест под названием пересеки границу Японии пролетел довольно быстро. В отличие от многих, наш план, о котором говорилось в начале, удалось согласовать еще до вылета. Это позволило нам вовремя активировать специальное приложение для мониторинга здоровья, что, в свою очередь, ускорило прохождение всех инстанций. В итоге, от момента приземления самолета до посадки в шаттл прошло не больше трех часов.

Кажется, и сами японцы, по крайней мере, те, что встречали нас в аэропорту, уже смирились с ролью хозяев Олимпиады. Конечно, их улыбки и подчеркнутая вежливость могли быть наигранными, но мы этого не почувствовали. А может, они просто натренировались на тех, кто приехал днями ранее, и теперь четко знали, как обращаться с новыми гостями. Весь путь мы прошли практически на одном дыхании.

Задержались только в комнате ожидания результатов тестирования на коронавирус. К слову, вместо мазка из рта и носоглотки нам предложили еще менее эстетичный способ анализа: плевком в заготовленную пробирку. Для тех, у кого дефицит слюны, предусмотрительно развесили картинки с лимоном. Тем же методом мы будем сдавать тест на коронавирус и в ближайшие три дня.

Между прочим, изначально были все основания опасаться, что эти три дня мы проведем в своей гостинице, особенно после того, как ужесточились правила въезда из Москвы. Но нам удалось убедить японцев освободить нас от заточения с первого же дня по прилету. Хотя это никак не отменяет общих строгих правил: из гостиницы наружу можно выходить только на 15 минут. На большее время - только на специальных шаттлах, следующих на олимпийские объекты, прописанные в плане.

Но все это будет с завтрашнего дня. А сегодня, главное, что мы в Токио, мы на Олимпиаде. По нынешним временам - это привилегия.