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Идет  день олимпиады
23.07.2021 18:29
Рубрика: Спорт

Как корреспонденты "РГ" добирались до Токио

На самом деле для нас Олимпиада началась задолго до Церемонии открытия. За месяц до въезда нам нужно было подготовить план действий, от которого строжайше запрещено отклоняться в первые две недели пребывания в Токио, загрузить на мобильный телефон приложения для отслеживания здоровья и перемещений, за три дня до вылета - ежедневно сдавать тесты на коронавирус. От количества инструкций, уточнений, дополнений, объявлений голова потихоньку шла кругом. Казалось, в Японию мы едем не работать на Олимпиаду, а для того, чтобы заполнять бесконечные анкеты и проверяться, проверяться, проверяться на ковид.
Текст: Илья Соболев

Первое впечатление по прилету (которое еще, возможно, изменится), все не так плохо. Во-первых, по не зависящим от нас логистическим причинам в Токио мы прилетели аккурат в день Церемонии открытия. Как бонус - практически пустой огромный самолет. Кстати, в Шереметьево мы повстречали пловца нашей сборной на дистанции 400 комплексом Максима Ступина. Почему он в одиночку вылетал из Москвы в столицу Японии, когда вся команда была уже на месте, отдельная история, которую мы расскажем в другой раз.

Фото: Carl Court/Getty Images)
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Второе следствие нашего относительно позднего прибытия на Игры - отсутствие аншлага в аэропорту Ханеда. Еще накануне даже иные спортсмены провели в Ханеде по пять часов, что уж говорить про журналистов. А вот у нас квест под названием пересеки границу Японии пролетел довольно быстро. В отличие от многих, наш план, о котором говорилось в начале, удалось согласовать еще до вылета. Это позволило нам вовремя активировать специальное приложение для мониторинга здоровья, что, в свою очередь, ускорило прохождение всех инстанций. В итоге, от момента приземления самолета до посадки в шаттл прошло не больше трех часов.

Кажется, и сами японцы, по крайней мере, те, что встречали нас в аэропорту, уже смирились с ролью хозяев Олимпиады. Конечно, их улыбки и подчеркнутая вежливость могли быть наигранными, но мы этого не почувствовали. А может, они просто натренировались на тех, кто приехал днями ранее, и теперь четко знали, как обращаться с новыми гостями. Весь путь мы прошли практически на одном дыхании.

Задержались только в комнате ожидания результатов тестирования на коронавирус. К слову, вместо мазка из рта и носоглотки нам предложили еще менее эстетичный способ анализа: плевком в заготовленную пробирку. Для тех, у кого дефицит слюны, предусмотрительно развесили картинки с лимоном. Тем же методом мы будем сдавать тест на коронавирус и в ближайшие три дня.

Фото: Роман Кручинин/РИА Новости
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Между прочим, изначально были все основания опасаться, что эти три дня мы проведем в своей гостинице, особенно после того, как ужесточились правила въезда из Москвы. Но нам удалось убедить японцев освободить нас от заточения с первого же дня по прилету. Хотя это никак не отменяет общих строгих правил: из гостиницы наружу можно выходить только на 15 минут. На большее время - только на специальных шаттлах, следующих на олимпийские объекты, прописанные в плане.

Но все это будет с завтрашнего дня. А сегодня, главное, что мы в Токио, мы на Олимпиаде. По нынешним временам - это привилегия.

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